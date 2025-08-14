После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждены 10 многоэтажек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Двое детей оказались среди пострадавших после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону, поврежденными признаны 10 многоквартирных домов, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах", - написал Слюсарь.

Он отметил, что из домов были эвакуированы 212 человек. На месте сейчас работают саперы.

Ранее сообщалось, что несколько многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону повреждены после атаки БПЛА, их жильцы эвакуированы в пункт временного размещения на базе школы. Ведется обследование зданий. Введен локальный режим ЧС.