После атаки БПЛА по центру Ростова-на-Дону пострадали 13 человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу после атаки БПЛА по центру Ростова-на-Дону, еще более десяти пострадавших везут в больницу, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться", - написал Слюсарь.

В свою очередь глава города Александр Скрябин сообщил в телеграм-канале, что проводится эвакуация жильцов из поврежденных многоквартирных домов.

"Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы", - информировал он.

Ранее сообщалось, что несколько многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону повреждены после атаки БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростов-на-Дону Александр Скрябин
