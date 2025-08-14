Песков сказал, что Путин ценит беспрецедентно необычный подход Трампа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход в решении самых сложных вопросов, и в Москве это ценят, заявил пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи, но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации. Одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход в самых сложных вопросах, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", - сказал Песков, комментируя максимально сжатые сроки подготовки саммита на Аляске.