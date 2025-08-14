Поиск

Песков заявил, что пока речь идет об обсуждении мирных инициатив в рамках саммита РФ-США

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В настоящий момент речь идет об обсуждении мирных инициатив в контексте украинского урегулирования в рамках саммита РФ-США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии переговоров на Аляске.

В миреПо итогам саммита в Аляске подписание документов не планируетсяЧитать подробнее

"В настоящий момент речь идет об обсуждениях между Россией и США. То, что вы спрашиваете, наверное, относится к последующим этапам. В настоящий момент речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, важна ли позиция президента Украины Владимира Зеленского при обсуждении мирных инициатив.

Дмитрий Песков РФ США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Репортеры без границ" внесены в перечень нежелательных в России организаций

Путин по пути на Аляску посетит один из российских регионов

Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

По итогам саммита в Аляске подписание документов не планируется

По итогам саммита в Аляске подписание документов не планируется

В Кремле заявили о готовности Путина и Трампа решать самые сложные вопросы через диалог

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Путин заявил об энергичных и искренних усилиях США по урегулированию на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });