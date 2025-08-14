Песков заявил, что пока речь идет об обсуждении мирных инициатив в рамках саммита РФ-США

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В настоящий момент речь идет об обсуждении мирных инициатив в контексте украинского урегулирования в рамках саммита РФ-США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии переговоров на Аляске.

"В настоящий момент речь идет об обсуждениях между Россией и США. То, что вы спрашиваете, наверное, относится к последующим этапам. В настоящий момент речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, важна ли позиция президента Украины Владимира Зеленского при обсуждении мирных инициатив.