Посольство России в Эстонии ждет сложностей в работе после высылки первого секретаря

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Эстонии рассматривает высылку первого секретаря как попытку осложнить деятельность диппредставительства, говорится в комментарии дипмиссии.

"Решительно отвергаем абсурдные обвинения эстонских властей в адрес первого секретаря посольства, которому приписывают ни много ни мало участие в "подрыве конституционного строя и правовой системы" республики. Расцениваем их как очередную попытку осложнить деятельность диппредставительства, парализовать работу консульского отдела в и без того сложных условиях, созданных руководством ЭР в последнее время", - заявили дипломаты.

"Не выйдет. Российские дипломаты продолжат выполнять свой профессиональный долг по оказанию помощи и отстаиванию интересов десятков тысяч проживающих в республике соотечественников", - заверило посольство.

МИД Эстонии 13 августа объявил персоной нон грата первого секретаря посольства России, обвинив его в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики. В Москве пообещали проработать и своевременно обнародовать решение об ответных мерах.