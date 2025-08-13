Москва ответит на высылку российского дипломата из Эстонии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ответные шаги на высылку Эстонией российского дипломата будут проработаны и своевременно обнародованы, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

"Это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Надо сказать, что мы к этому даже уже привыкли. (...) Что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов", - сказал он.

МИД Эстонии объявил персоной нон грата первого секретаря посольства России и предписал ему покинуть страну.