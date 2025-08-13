Эстония высылает российского дипломата

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - МИД Эстонии сообщил, что объявил объявлении персоной нон грата первого секретаря посольства России и предписал ему покинуть страну.

"Вручая ноту, МИД сообщил представителю российского посольства, что Эстония не намерена мириться с действиями России, направленными против нашего конституционного строя и внутренней стабильности... Эстония также проинформирует партнеров и союзников по данному делу", - говорится в пресс-релизе.

По слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкна, российский дипломат якобы "участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, в расколе эстонского общества, способствуя совершению государственных преступлений, включая многочисленные нарушения санкций".

В МИД отметили, что действия Таллина соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой государство пребывания может в любое время без объяснения причин уведомить аккредитующее государство о том, что сотрудник дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.