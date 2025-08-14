"Репортеры без границ" внесены в перечень нежелательных в России организаций

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" внесена в реестр нежелательных в РФ НПО, следует из обновленного списка российского Минюста.

Решение о признании организации нежелательной приняла Генпрокуратура РФ.

"Репортеры без границ" - международная неправительственная организация, созданная во Франции в 1985 году.

Организация заявляет в числе своих целей борьбу с цензурой, обеспечение свободы слова и освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности.