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Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Йельский университет

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Йельский университет
Фото: Yana Paskova/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Йельского университета.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации Yale University (США)", - заявили в надзорном ведомстве.

Как считают в российской прокуратуре, "деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране".

Как отмечают в Генпрокуратуре РФ, на базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к "глобальному лидерству", "а фактически - обучение оппозиционных лидеров иностранных государств".

"Среди российских выпускников программы - руководители и активисты экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК запрещен в РФ - ИФ), которые для эскалации протестной активности в Российской Федерации использовали полученные в школе знания и технологии", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что университетом "проводится работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ".

Основанный в 1701 году Йельский университет является одним из старейших и наиболее престижных учебных заведений США наравне с Гарвардским и Принстонским университетами.

Йельский университет США Генпрокуратура РФ
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