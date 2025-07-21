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Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России немецкий фонд Розы Люксембург

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. (Фонд Розы Люксембург) нежелательной в России.

"Основанный в ФРГ в 1990 году фонд имеет филиалы и представительства по всему миру. Целью существования указывает политическое и общественное просвещение, содействие международному взаимопониманию. На самом же деле реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России", - сообщили в надзорном ведомстве в понедельник.

По данным Генпрокуратуры, фонд "на постоянной основе распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами, а также иностранными и международными НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ".

Генпрокуратура РФ Германия
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