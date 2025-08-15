Число пострадавших при атаке БПЛА на Курск выросло до 12 человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке беспилотника на многоэтажный жилой дом в Курске.

"К сожалению, погибла женщина 45 лет. Ещё 12 человек получили ранения, 9 из них находятся в Курской областной больнице (...)", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее Хинштейн сообщал об одной погибшей и 10 пострадавших.

По словам главы региона, в доме, по которому ударил дрон, горели четыре верхних этажа. "По внешним признакам здание подлежит восстановлению, но точно это будет понятно после осмотра строителями. (...) В соседнем доме повреждён фасад и выбиты окна. Также повреждены три социальных объекта: школа, детский сад и детская поликлиника. Всего, по предварительным данным, повреждено 11 домов, от ударной волны выбиты окна, и 50 автомобилей", - проинформировал врио губернатора.

В настоящее время организован разбор завалов и вывоз мусора. В пятницу специалисты восстановят тепловой контур, приступят к замерам окон.

Кроме того, Хинштейн сообщил, что пострадавшие жители получат компенсацию: 75 тыс. рублей - за частичную потерю имущества, 150 тыс. рублей - за полную. Те, кто полностью утратил свое имущество, получат региональную выплату в 195 тыс. рублей.

Об ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому в Курска Хинштейн сообщил в ночь на пятницу.

По данным Минобороны, над регионом минувшей ночью было уничтожено 13 БПЛА.