Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Курске увеличилось до десяти человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Десять человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Количество пострадавших увеличилось до десяти человек. В их числе - ребенок 2010 года рождения", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что пожар в доме потушен.

Ранее сообщалось о погибшей женщине и шести пострадавших после украинской атаки в Курске.