Один человек погиб, шесть пострадали при ударе БПЛА по многоэтажке в Курске

*** В результате удара начался пожар, огнем охвачены четыре верхних этажа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Женщина погибла, еще шесть человек пострадали в результате атаки украинского БПЛА на многоквартирный дом в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ночь на пятницу.

"По предварительной информации, ночью вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, огнём охвачены четыре верхних этажа. (...) Погибла одна женщина", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он добавил, что еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжёлом состоянии.