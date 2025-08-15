Режим ЧС ввели на Камчатке для оценки состояния строений после землетрясения

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС ввели в нескольких населенных пунктах Камчатки из-за июльского землетрясения, распоряжение об этом подписал губернатор региона, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю в пятницу.

"В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края (...) для сил и средств Камчатской территориальной подсистемы РСЧС введен режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с произошедшим 30 июля 2025 года сильным сейсмособытием и необходимостью проведения оценки состояния зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, граница зон чрезвычайной ситуации включает Петропавловск-Камчатский городской округ; ЗАТО Вилючинск; Елизовский муниципальный район в границах населенных пунктов: город Елизово, село Николаевка, село Паратунка, поселок Раздольный, поселок Термальный, село Сосновка.

Как сообщалось, 30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. В Камчатском крае решением губернатора региона ввели режим повышенной готовности.