Поиск

Режим ЧС ввели на Камчатке для оценки состояния строений после землетрясения

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС ввели в нескольких населенных пунктах Камчатки из-за июльского землетрясения, распоряжение об этом подписал губернатор региона, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю в пятницу.

В РоссииРежим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясенияЧитать подробнее

"В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края (...) для сил и средств Камчатской территориальной подсистемы РСЧС введен режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с произошедшим 30 июля 2025 года сильным сейсмособытием и необходимостью проведения оценки состояния зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, граница зон чрезвычайной ситуации включает Петропавловск-Камчатский городской округ; ЗАТО Вилючинск; Елизовский муниципальный район в границах населенных пунктов: город Елизово, село Николаевка, село Паратунка, поселок Раздольный, поселок Термальный, село Сосновка.

Как сообщалось, 30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. В Камчатском крае решением губернатора региона ввели режим повышенной готовности.

Камчатский край МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

В Рязанской области при пожаре на предприятии погибли пять человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на Курск выросло до 12 человек

Вице-премьер Оверчук заявил, что Пашиняна ждут в РФ в ближайшее время

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

"Ъ" узнал, что власти обсуждают запрет на допуск в порты РФ судов старше 40 лет

В Думе готовят проект закона о запрете работать курьерами судимым по ряду статей

В Думе готовят проект закона о запрете работать курьерами судимым по ряду статей

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 53 беспилотников ВСУ

Корабли Северного флота провели учение со стрельбами в Баренцевом море

Корабли Северного флота провели учение со стрельбами в Баренцевом море
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });