Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, сообщил глава городского округа Евгений Беляев в своем телеграм-канале.

"В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением (...) Мною подписано соответствующее постановление", - написал он.

Обследование зданий продолжается. В первую очередь специалисты объехали объекты социальной сферы.

В основном, в учреждениях замечены повреждения косметического характера: осыпалась штукатурка, появились трещины.

"Обследование многоквартирных жилых домов продолжается. По предварительным данным, это также косметические повреждения, в некоторых домах новой постройки возникли перебои в работе лифтов", - сообщил Беляев.

Произошедшее в среду днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Затем сейсмологи зарегистрировали еще 30 ощущаемых землетрясений силой 2-5 баллов.

В медицинские учреждения обратились пострадавшие, но серьезных травм, по данным регионального Минздрава, никто не получил. Всем оказана медпомощь.

В соцсетях жители Петропавловска-Камчатского выкладывают видео и фото с последствиями этого землетрясения: трещины на фасадах зданий и на дорогах, обрушившаяся штукатурка в домах, разбитая посуда, поваленные полки с товарами с разбившейся стеклянной тарой в магазинах.