Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Возбуждено уголовное дело о теракте

Фото: Егор Горожанкин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о террористическом акте возбудили в связи с атакой украинского беспилотника на жилой многоквартирный дом в Курске, в результате которой один человек погиб, еще 17 пострадали, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в официальном канале ведомства в мессенджере Мах.

"15 августа 2025 года представители украинских вооруженных формирований, действуя в интересах высшего военного и политического руководства Украины, осуществили атаку на объекты жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры г. Курска. В результате погибла мирная жительница, еще 17 гражданских лиц получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В рамках уголовного дела устанавливаются военнослужащие ВСУ, причастные к данному преступлению.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал об одной погибшей и 12 пострадавших при ночной атаке БПЛА на многоэтажный жилой дом в областном центре.