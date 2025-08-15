Спрос на Азовское побережье летом вырос на 30-40%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Интерес к отдыху на Азовском побережье летом 2025 года заметно вырос у российских туристов из-за сравнительно доступных цен на отели и переориентации части турпотока из Анапы, сообщает Российский союз туриндустрии.

"В этом сезоне из внутренних пляжных направлений стабильнее всего себя чувствует Ейск на Азовском побережье - он сохраняет самый высокий рост бронирований с начала года. Зимой-весной это были сотни процентов, но и в середине лета они не опускались ниже 30-40%. И хотя, по словам туроператоров, повышенное внимание к курортному городу привело к росту цен от 15 до 30% по ряду средств размещения, в целом стоимость отдыха здесь остается ниже, чем в Краснодарском крае. Плюс город имеет прямое железнодорожное сообщение с Москвой и Петербургом", - говорится в сообщении.

По статистике платформы для отелей Travelline, за последние две недели цены в Ейске выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5020 рублей в сутки за двухместное размещение, в станице Голубицкой - на 34%, до 6020 рублей.

"Но даже и подросшие цены сопоставимы лишь с Туапсе (5010 рублей). На других курортах Краснодарского края, например, в Сочи средняя цена размещения составляет 12,4 тысячи рублей, в Геленджике - 13 тысяч, в Адлере - 9,4 тысячи рублей, а в среднем по Краснодарскому краю - 12,5 тысяч рублей", - поясняют в РСТ.

Как сообщил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин, такие высокие показатели бронирований Азовского побережья отчасти объясняются низкой базой, так как последние несколько лет активный рост был как раз на черноморских курортах.

"В этом году на Азовское побережье работало сразу несколько факторов. На фоне падения платежеспособности отдельных категорий туристов, удорожания кредитов, высокой инфляции люди стали выбирать более дешевые варианты отдыха на море. Но в Анапе - ограничения по купанию, Сочи космически дорог, Абхазия - не дешевле, Крым тоже сильно поднял ценник. В итоге, против ожиданий многих, Сочи оказался в сезон недозагружен, заполнение некоторых популярных отелей в Адлере не превышает 30%, Абхазия тоже не получила того объема, на который рассчитывала. В таких условиях переток туристов на Азовское побережье, вполне доступное на автомобиле и недорогое, был закономерен", - сказал Толчин.

Туроператор "Мультитур", по словам директора по продажам Евгении Кизей, уже в начале сезона значительно расширил число отелей на Азовском побережье с учетом ситуации в Анапе.

"Азовское побережье известно своим мягким песком, а море - чистотой. Из-за того, что море мелкое, оно прогревается быстро, купальный сезон может начинаться уже с конца мая. Наконец, на местных пляжах меньше туристов по сравнению с Черным морем. Это нравится тем, кто не любит скопления людей", - говорит она.

Среди популярных курортов на Азовском побережье эксперт назвала не только Ейск, но также станицы Должанская, Голубицкая, поселки Пересыпь, Кучугуры.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.