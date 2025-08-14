Поиск

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рост бронирований туров по России с начала года превышает прошлогодние показатели на 0,2%, что говорит об остановке роста во внутреннем туризме на фоне улучшения показателей выездного, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Мы долго говорили в последние годы о том, что в какой-то момент должна наступить коррекция, когда какая-то часть наших туристов, явно соскучившаяся по выездным направлениям, активизируется, и выездные направления начнут активно расти. Мне кажется, что по итогам этого сезона можно об этом заявить", - констатировал он.

"Но вот в этом году, на фоне роста выездного туризма, мы начали замечать коррекцию во внутреннем туризме относительно прошлогодних показателей. Количество броней, совершенных с начала года по сегодняшний день, превышает прошлогодние показатели буквально на 0,2%. То есть мы сейчас можем характеризовать сегодняшнее положение как остановку роста или минимальный рост", - сказал Уманский на пресс-конференции.

Уманский уточнил, что речь идет о количестве поездок.

"И вот за этот летний сезон набранный рост, который мы фиксировали на середину мая, мы потеряли. Ключевая причина - это снижение спроса на наше главное туристическое направление Краснодарский край, регион с самым большим количеством средств размещения", - сказал он.

По словам эксперта, помимо Краснодарского края еще ряд регионов по разным причинам потеряли турпоток. Это Мурманская область, где спрос упал на 11%, Пензенская область (-22%), Коми (-17%), Хакасия (-16%), Удмуртия (-17%). Все эти показатели повлияли на итоговые показатели летнего сезона.

По данным правительства, с января по май по России зафиксировано более 32 млн туристических поездок, что на 6,5% больше, чем годом ранее. По итогам года ожидается рост их числа на 10% по сравнению с прошлым, до 98 млн.

Илья Уманский Краснодарский край РСТ Мурманская область
