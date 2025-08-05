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РСТ прогнозирует рост турпотока в Крым в 2025 году на миллион человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Крыму этим летом значительно вырос по сравнению с прошлым годом, загрузка отелей близка к 100%, а турпоток за год может превысить 7 млн, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Мы видим рост турпотока в Крым за лето на 20-25%. Нынешний сезон будет одним из лучших за 5 лет. Общий турпоток за год превысит 7 млн. Сейчас загрузка объектов размещения близка к 96-98%, особенно на южном берегу Крыма. Одна из причин успеха в том, что Крым получил некоторое количество "анапских" туристов, это около 300-400 тысяч человек", - заявил через пресс-службу РСТ гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его прогнозу, курорты Южного берега (Ялта, Алушта) примут более 60% туристов, восточный (Феодосия, Коктебель) и западный Крым (Севастополь, Евпатория) - по 20% соответственно.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", этим летом Крым демонстрирует один из самых высоких темпов роста бронирований среди всех российских направлений.

"Спрос на курорты республики с начала лета вырос на 80%. Отдельные направления продемонстрировали двукратный рост: например, Севастополь, Керчь, Кореиз. Число бронирований в Судаке на июль-август выросло на 58%, в Алуште - на 53%, в Евпатории - на 36%, в Ялте - на 25%, в Феодосии - на 21%. Среди самых популярных у туристов городов - Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта, Судак", - рассказали в компании.

Директор по продажам компании "Мультитур" Евгения Кизей рассказала, что загрузка отелей в Ялте (включая поселки Утес, Партенит, Кореиз, Алупка и Мисхор), Алуште достигает 88-95%. Востребована и Феодосия, где загрузка объектов размещения также максимальная.

"В первую очередь востребованы отели 3-4* с включенным питанием, анимацией, бассейном, системой "все включено". Например, "Ателика Карасан" в Партените, "Русалма" в Алуште, санатории "Гурзуфский", "Голубая волна" и "Алуштинский" в Алуште, отели "Вилла Олива" и "Флора" в Утесе, "Доминика" и "Атлантик" в Феодосии и многие другие. Если сравнивать с прошлым годом, прирост по продажам составляет в среднем 33-35% на лето и бархатный сезон. При этом цены выросли на 18-20% относительно 2024 года", - рассказала эксперт.

Кизей добавила, что в 2025 году в Крыму заметно выросло число туристов из Краснодарского края.

Как напоминают в РСТ, рост турпотока на полуостров в августе неизбежно влечет за собой увеличение очередей и времени ожидания проезда по Крымском мосту. Туристам советуют заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда.

В 2024 году, по данным Минкурортов и туризма Крыма, турпоток в республику составил 6 060 000 человек.

Дельфин Крым РСТ Мультитур Ялта Феодосия
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