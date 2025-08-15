В Египте после ДТП в больницах остаются 20 российских туристов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Египте после ДТП с экскурсионным автобусом в больницах остаются 20 россиян из сорока, бывших в автобусе, 19 из них выписаны для перевода в частную партнерскую клинику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховой компании "Согласие". У пострадавших травмы различной степени тяжести.

"По состоянию на утро 15 августа 19 туристов с легкими травмами выписаны, планируется их перевод в частную партнерскую клинику. Там им предоставят комфортные условия и продолжат оказание необходимой медицинской помощи", - рассказали в страховой.

Поскольку ДТП с автобусом признано страховым случаем, то страховая компания выполнит свои обязательства в полном объеме.

"Лимит страхового покрытия по полисам пострадавших туристов составляет 40 тысяч долларов. Финансовые гарантии на оплату лечения были направлены во все клиники, где находятся наши застрахованные. Это подразумевает оплату экстренной и неотложной помощи, включая оперативные вмешательства", - подчеркнули в "Согласии".

Посольство России в Египте сообщало, что автобус с туристами в ночь на 14 августа попал в аварию по пути из Каира в Шарм-эль-Шейх, в больницу попали около трех десятков россиян, одна женщина погибла.