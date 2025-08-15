На горящее предприятие в Рязанской области направили еще 100 спасателей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Дополнительная группировка из 100 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Ногинского спасцентра направлена к месту пожара на предприятии в Рязанской боласти, сообщает МЧС.

"Передовая группировка следует в зону проведения поисково-спасательных работ. С собой у специалистов необходимое оборудование и инструменты", - говорится в сообщении.

В составе группировки в том числе шесть кинологических расчетов и 10 единиц техники.

Оперштаб по ликвидации последствий инцидента сообщил, что в поселке Лесной Шиловского района круглосуточно работает штаб по оказанию помощи пострадавшим в здании школы по адресу улица Школьная. 13. Организована "горячая линия", которая также работает круглосуточно: 8(491)363-74-64.

В Лесном произошел пожар в цехе местного предприятия. Как сообщал губернатор Павел Малков, погибли пять человек, более ста пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Ранее пожар тушили 70 специалистов и 28 единиц техники.