Поиск

На горящее предприятие в Рязанской области направили еще 100 спасателей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Дополнительная группировка из 100 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Ногинского спасцентра направлена к месту пожара на предприятии в Рязанской боласти, сообщает МЧС.

"Передовая группировка следует в зону проведения поисково-спасательных работ. С собой у специалистов необходимое оборудование и инструменты", - говорится в сообщении.

В составе группировки в том числе шесть кинологических расчетов и 10 единиц техники.

Оперштаб по ликвидации последствий инцидента сообщил, что в поселке Лесной Шиловского района круглосуточно работает штаб по оказанию помощи пострадавшим в здании школы по адресу улица Школьная. 13. Организована "горячая линия", которая также работает круглосуточно: 8(491)363-74-64.

В Лесном произошел пожар в цехе местного предприятия. Как сообщал губернатор Павел Малков, погибли пять человек, более ста пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Ранее пожар тушили 70 специалистов и 28 единиц техники.

МЧС Павел Малков Лесной Рязанская боласть Шиловский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задолженность населения по ипотеке в РФ к июлю превысила 22 трлн рублей

Порт Оля в Астраханской области подвергся атаке дронов

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Более 100 человек пострадали, пятеро погибли при пожаре на рязанском предприятии

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

В Рязанской области при пожаре на предприятии погибли пять человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на Курск выросло до 12 человек

Вице-премьер Оверчук заявил, что Пашиняна ждут в РФ в ближайшее время

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });