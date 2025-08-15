Поиск

Более 100 человек пострадали, пятеро погибли при пожаре на рязанском предприятии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В результате возгорания в производственном цехе на предприятии Шиловского района Рязанской области, по предварительным данным, погибли пять человек, более 100 - пострадали, сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале в пятницу.

"По предварительной информации, погибло 5 человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая", - написал он.

По его словам, создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы.

"Нахожусь на месте происшествия, заслушал доклады о текущей ситуации. Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня", - добавил Малков.

Пресс-служба региональной прокуратуры в свою очередь сообщила, что в Шиловском районе для оперативной помощи пострадавшим и организации надзорных мероприятий на базе МБОУ "Лесновская средняя общеобразовательная школа" организована ежедневная работа мобильной приемной облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Шиловском районе произошло возгорание в цехе, в тушении задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

