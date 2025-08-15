В Рязанской области при пожаре на предприятии погибли пять человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Шиловском районе Рязанской области произошел пожар на предприятии, есть пострадавшие сообщает телеграм-канал оперштаба региона. По данным штаба, погибли четыре человека.

"Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет. Предварительно, к сожалению, 5 человек погибли. Количество пострадавших уточняется, - сообщает МЧС. - На месте создан оперативный штаб, задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники".

"15 августа ориентировочно в 10-30 на одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия", - сообщил оперштаб.

В штаб вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия.

В Следственном комитете по региону уточнили, что пожар произошел в поселке Лесной в одном из цехов местного предприятия.

Следователи начали процессуальную проверку по факту пожара. Свою проверку инициировала и областная прокуратура.

