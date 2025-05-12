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В 2025 году до 62 млрд рублей допдоходов бюджета направят на цифровую трансформацию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет на 2025 год может быть дополнен новыми основаниями для перераспределения ассигнований в сфере связи и информатики на сумму до 62 млрд рублей при условии поступления дополнительных доходов от штрафов за нарушение ПДД и законодательства о рекламе, повышенных отчислений операторов связи и новых платежей с интернет-рекламы.

Об этом говорится в правительственном законопроекте № 914318-8.

Поправки к статье 21 федерального бюджета предусматривают возможность перераспределения доходов от следующих источников: до 46 млрд рублей - при поступлении дополнительных доходов от увеличения штрафов за нарушения ПДД и уменьшения скидки при их оплате; до 8,44 млрд рублей - за счет повышенной ставки обязательных отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания; до 6 млрд рублей - от введения обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете; до 137 млн рублей - от штрафов за правонарушения в сфере связи и IT; до 1,6 млрд рублей - на основании решений правительства без привязки к конкретному источнику.

Все указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и государственной программы "Информационное общество".

Внесение поправок возможно в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета по каждому из названных оснований.

Решения о направлении этих средств будет принимать правительство.

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