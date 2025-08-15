В Кремле считают результативность саммита на Аляски условием для встречи с Зеленским

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны результативно завершиться, чтобы можно было говорить о проведении трехсторонней встречи с участием лидеров США, России и Украины, заявил Первому каналу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, как должны завершиться переговоры на Аляске, чтобы состоялась трехсторонняя рабочая встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Результативно", - ответил Песков.

Продолжительность переговоров на Аляске он оценил в 6-7 часов.