Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не думает, что прекращения огня на Украине удастся достичь сразу после его встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 августа, передает Bloomberg.

"Я не думаю, что мы добьемся немедленного перемирия", - сказал он.

После саммита Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому только в том случае, если встреча пройдет успешно. Если же переговоры не принесут результатов, по словам Трампа, он вообще никому не будет звонить.