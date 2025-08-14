Поиск

Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не думает, что прекращения огня на Украине удастся достичь сразу после его встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 августа, передает Bloomberg.

"Я не думаю, что мы добьемся немедленного перемирия", - сказал он.

После саммита Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому только в том случае, если встреча пройдет успешно. Если же переговоры не принесут результатов, по словам Трампа, он вообще никому не будет звонить.

Дональд Трамп США Украина Владимир Путин Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

По итогам саммита в Аляске подписание документов не планируется

По итогам саммита в Аляске подписание документов не планируется

ЕС рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

ЕС изучает варианты места возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });