Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки ВСУ.

"Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу "Рыльск-Крупец", по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель 1957 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне Хинштейн сообщал о гибели двух человек в результате атаки украинского беспилотника на Рыльский район области.