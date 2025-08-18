Погибшие при пожаре на заводе в Рязанской области были застрахованы в "Страховом доме ВСК"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Погибшие и пострадавшие при пожаре, случившемся в прошлую пятницу на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, были застрахованы по договору об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) в компании "Страховой дом ВСК", следует из открытой информации, размещенной в базе данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

В компании ВСК подтвердили "Интерфаксу" факт действующего договора ОСОПО в отношении предприятия: "У предприятия имеется управляющая компания, с которой у "Страхового дома ВСК" и заключен договор страхования (ОСОПО - ИФ). Размер страховой суммы по договору составляет 75 млн рублей".

Как отмечает страховщик, "ОСОПО - это договор страхования ответственности, этим договором покрывается вред, причиненный третьим лицам. Мы не исключаем вероятности, что вред мог быть причинен в том числе и имуществу, но на текущий момент достоверно об этом не известно".

Кроме того, в компании пояснили: "Выводы о наличии либо отсутствии страхового случая можно будет сделать после получения предусмотренных действующим законодательством документов. Весь процесс урегулирования убытков строго зарегламентирован, и ему следуют все участники рынка".

По данным оперштаба Рязанской области на 18 августа, число погибших при пожаре на предприятии увеличилось с 14 до 20 человек.

"По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение", - говорится в сообщении оперштаба.

Следовательно, при расчете выплат свыше 3 млн рублей за каждого погибшего потребуется страховых выплат на сумму более 60 млн рублей из полного лимита по договору в 75 млн рублей. На выплаты по всем другим рискам остается менее 15 млн рублей общего лимита по договору ОСОПО, а только пострадавших по риску "ущерб здоровью" по данному ЧС - свыше 130 человек.

В случае нехватки средств страхового лимита по договору ОСОПО для компенсации полного ущерба закон предписывает следующее. Если размер вреда, причиненного потерпевшему, превышает предельный размер страховой выплаты, то разницу между страховой выплатой и фактическим размером вреда возмещает владелец опасного объекта.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие при пожаре на предприятии в Рязанской области получат и другие выплаты. "Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе. 1 млн 567 500 рублей семьям погибших. От 313 500 рублей до 627 тыс. рублей пострадавшим, в зависимости от причиненного вреда здоровью", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также губернатор сообщил, что для помощи жителям региона, пострадавшим в результате ЧС, открыт сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области.