Семьи погибших при пожаре в Рязанской области получат выплату почти 1,6 млн руб.

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Семьи погибших и пострадавшие при пожаре на предприятии в Рязанской области получат выплаты, сообщил в субботу губернатор Павел Малков.

"Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе. 1 млн 567 тыс. 500 рублей семьям погибших. От 313 тыс. 500 рублей до 627 тыс. рублей пострадавшим, в зависимости от причиненного вреда здоровью", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь - 15 тыс. 675 рублей на первоочередные нужды. При этом, отметил Малков, ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в Лесном.

Также губернатор сообщил, что для помощи жителям региона, пострадавших в результате ЧС, открыт сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области.

Как сообщалось, в поселке Лесной Шиловского района в пятницу произошло возгорание в цехе предприятия, в результате которого погибли 11 человек.

Распоряжением Малкова 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В субботу губернатор Рязанской области подписал распоряжение об объявлении 18 августа днем траура в связи с трагедией.