Число жертв пожара на предприятии в Рязанской области достигло 20 человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Оперштаб Рязанской области сообщил, что число погибших в результате пятничного пожара на предприятии в поселке Лесной увеличилось до 20 человек.

"По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

15 августа загорелся цех предприятия в поселке Лесной. В ликвидации последствий поэара задействованы порядка 360 специалистов и более 90 единиц техники МЧС и Росгвардии.

Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Шиловского муниципального района.

Распоряжением главы региона в связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлено днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).