Поиск

Число жертв пожара на предприятии в Рязанской области достигло 20 человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Оперштаб Рязанской области сообщил, что число погибших в результате пятничного пожара на предприятии в поселке Лесной увеличилось до 20 человек.

"По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

15 августа загорелся цех предприятия в поселке Лесной. В ликвидации последствий поэара задействованы порядка 360 специалистов и более 90 единиц техники МЧС и Росгвардии.

Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Шиловского муниципального района.

Распоряжением главы региона в связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлено днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Рязанская область поселок Лесной пожар жертвы пострадавшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 14 человек

Что произошло за день: воскресенье, 17 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинского дрона на Смоленскую АЭС

Число пострадавших при пожаре в Рязанской области выросло до 135 человек

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Август в Анкоридже

Август в Анкоридже

В Воронежской области из-за атак БПЛА задержаны поезда

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });