Группировки войск РФ "Центр", "Южная" и "Запад" улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Южная", "Запад" в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, "Восток" - продвигается в глубину украинской обороны, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Балаган, Удачное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Чунишино и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

Потери украинских сил на этом участке составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, сказали в министерстве обороны.

По его данным, за сутки "Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, группировка "Запад" улучшила тактическое положение, подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины.

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Северска, Серебрянки, Николаевки, Федоровки, Катериновки, Нелеповки и Клебан-Быка в ДНР. В зоне действий группировки армия Украины потеряла свыше 235 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.

По информации российских военных, подразделения группировки "Запад" нанесли поражение формированиям трех бригад в районах Ольговки, Купянска, Осиново, Песчаного, Боровской, Андреевки в Харьковской области, Новоселовки, Кировска, Среднего и Торского в ДНР. Потери украинской армии в течение суток составили свыше 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Как сообщило министерство обороны, за сутки подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Березового, Алексеевки, Запорожского, Новогеоргиевки Днепропетровской области и Левадного Запорожской области. Армия Украины потеряла здесь свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

По словам военных, в течение суток подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад и штурмового полка ВСУ в районах Андреевки, Алексеевки, Ленинского, Кияницы и Юнаковки в Сумской области, а также двух украинских бригад в районах Волчанска, Амбарного и Тихого в Харьковской области. Украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки до 160 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожено семь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и два склада материальных средств ВСУ.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Степового, Орехова, Червоной Криницы, Малых Щербаков в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области. В течение суток группировкой уничтожено свыше 95 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ Украина
Военная операция на Украине

