В Минобороны РФ сообщили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются в глубину обороны вооружённых сил Украины, военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Вороное, Запорожское, Новопетровское Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Димитров, Родинское, Гродовка, Новоалександровка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - информирует российское военное ведомство.

Тут, по данным Минобороны РФ, потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Войска группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ленинское, Андреевка, Алексеевка, Степное, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лесное, Тихое, Волчанск и Амбарное, сказано в сообщении.

Здесь, как сообщают в Минобороны, ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дорошовка, Купянск, Новоосиново Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики, Среднее, Колодези и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" за сутки составили до 250 военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля Mastiff, 15 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", семь станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов, сообщает Минобороны.

Войска "Южной" группировки, говорится в сводке улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бересток, Плещеевка, Новодмитровка, Северск, Николаевка, Федоровка, Клебан-Бык, Константиновка и Иванополье (ДНР). Противник потерял свыше 245 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и склад горючего.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов", - сообщает Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ДНР ВСУ Минобороны
