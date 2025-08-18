Поиск

Военные РФ поразили до 100 дронов ВСУ большой дальности UJ-22 и "Паляница" в ДНР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили до 100 украинских беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску в районе населенного пункта Иверское ДНР, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску", - говорится в сообщении.

Военное ведомство опубликовало кадры удара по личному составу и технике ВСУ в районе подготовки к запуску дронов самолетного типа ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Сегодня ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населенного пункта Иверское на территории Донецкой Народной Республики была выявлена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности", - заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате нанесения удара также поражено до 40 военнослужащих, 16 единиц грузовой техники.

По словам военных, нанесены удары по центру подготовки операторов беспилотников, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим армию Украины горючим, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.

