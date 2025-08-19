Лавров счел, что Трамп после саммита стал глубже подходить к урегулированию на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российско-американский саммит на Аляске показал, что действующая администрация США нацелена на поиск долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Там была очень хорошая атмосфера. И она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президенты Путин и Трамп", - сказал Лавров в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

По словам министра, на Аляске был "полезный разговор".

"Однозначно было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным. В отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие", - отметил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что "президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили".

"И одна из этих первопричин как раз проблема безопасности России, связанная с тем, что грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались дававшиеся нам обязательства не допустить расширение НАТО на восток", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории".

"Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города - Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики", - заявил Лавров.