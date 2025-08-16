Поиск

Путин отметил, что в США детально изложил позицию РФ по украинскому урегулированию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом детально изложил позицию России по украинскому урегулированию.

"Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз: была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию", - сказал он в ходе совещания по итогам российско-американской встречи в верхах.

"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - подчеркнул президент РФ.

Хроника 11 – 16 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин Аляска Дональд Трамп
