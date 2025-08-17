Поиск

Трамп назвал отличными переговоры с Путиным на Аляске

Американский президент обвинил СМИ в предвзятом отношении к нему

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ряд СМИ необъективно освещают его деятельность, включая завершившийся успехом саммит с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

"Удивительно, как фейковые новости искажают правду, когда речь заходит обо мне. Я не могу сказать или сделать что-либо, о чем они бы написали честно. А у меня была отличная встреча на Аляске в связи с дурацкой войной Байдена, которой никогда не должна была случиться!" - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, ряд СМИ раскритиковали бы любые его договоренности с Россией. Он призвал СМИ "говорить о шести войнах", которые, по его словам, остановил.

Позднее президент написал в Truth Social о больших достижениях в контактах с РФ. "Большой прогресс по России. Не переключайтесь", - подчеркнул он.

Ранее Трамп оценил встречу с Путиным "на 10 из 10".

