Лавров сказал, что РФ не отказывается ни от каких форматов работы по Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию, но контакты на высшем уровне должны быть подготовлены предельно тщательно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

Вместе с тем, отметил министр, "надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно".

"Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, - чтобы все эти форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то писал в газетах или вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях, (...) а ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты. Вот такой серьезный подход мы всегда будем поддерживать", - отметил Лавров.

Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что в ходе разговора началось обсуждение организации встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

"В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать, - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехсторонние переговоры - президенты обеих стран плюс я", - добавил американский президент.


