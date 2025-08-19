Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседовали в ночь на вторник достаточно продолжительное время - около 40 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент США проинформировал президента России о переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, заявил помощник главы российского государства.

"Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса. Президент США, в свою очередь, проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран", - сказал Ушаков журналистам ночью во вторник.