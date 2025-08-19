Поиск

Аксенов заявил о возможности подавать воду в Крым из Днепра без допсооружений

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Воду в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу (СКК) смогут подавать без строительства дополнительных гидротехнических сооружений, сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник.

"Вода из Днепра подаваться в Северо-Крымский канал может, мы техническую сторону всю без исключения изучили. Даже без плотины, без перепада высот это вполне возможно сделать", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, обеспечить подачу воды из Днепра в СКК можно за полгода, но займутся этим уже после окончания СВО.

"Стратегически вода в Северо-Крымском канале будет безо всяких сомнений - это почему сейчас не принимаются другие какие-то оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций и так далее. (...) Этого будет достаточно для того, чтобы Крым нужды в воде никогда не испытывал", - добавил Аксенов.

До 2014 года основной объем пресной воды полуостров получал из Каховского водохранилища по Северо-Крымскому каналу. Весной 2014 года на СКК построили дамбу в Херсонской области, началась водная блокада полуострова. Российские военные ликвидировали ее в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.

В настоящее время в целом в Крыму, по словам Аксенова, воды для бытовых нужд хватает, тем не менее для жителей 77 населенных пунктах республики воду уже начали подвозить.

По данным крымского гидрометцентра, к августу в Крыму накопили 90,6 млн кубометров воды. Запасы по сравнению с прошлым месяцем сократились на 12,2 млн кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 51,3 млн кубометров. В республике введены режимы ЧС регионального характера из-за засухи, которая негативно сказывается на урожае сельскохозяйственных культур.

В 2020-2021 годах Крым столкнулся с дефицитом воды после нескольких засушливых лет и существенного сокращения запасов в водохранилищах. В населенных пунктах полуострова действовали графики водоснабжения.

