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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Контроль за качеством морской воды усилили в Крыму после разрушения Каховской ГЭС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мониторинг качества морской воды усилен на западном побережье Крыма после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщила "Интерфаксу" руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"В связи с ЧС, связанной с прорывом Каховской ГЭС, были определены дополнительные мониторинговые точки контроля за качеством морской воды у побережья полуострова. Географически указанные точки расположены вдоль западного побережья Республики Крым со стороны впадения реки Днепр в Черное море", - говорится в ответе на запрос агентства.

В этих точках специалисты исследовали уже 174 пробы морской воды на санитарно-химические, бактериологические и вирусологические показатели. Нестандартных результатов не выявлено.

Кроме того, из-за ЧС Роспотребнадзор увеличил кратность исследований морской воды в шести точках на западном побережье. Исследования проводятся три раза в неделю. Тесты на наличие холерных и холероподобных вибрионов отрицательные, отметили в управлении.

Всего, по данным ведомства, с начала года в Крыму исследовано более 3 тысяч проб морской воды. В 1,2% случаев выявлено несоответствие санитарным требованиям по бактериологическим показателям. В прошлом году этот показатель был на уровне 1,8%. Муниципалитеты получили уведомления о запрете эксплуатации нескольких зон рекреации.

"Случаев инфекционных заболеваний, связанных с регистрацией несоответствия нормам морской воды, не зарегистрировано", - заверили в управлении.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища - в Черное море.

Наталья Пеньковская Роспотребнадзор Черное море Крым Каховская ГЭС
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