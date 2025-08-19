Число пострадавших при пожаре на рязанском предприятии выросло до 139 человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте пожара в одном из предприятий в Рязанской области, сообщила пресс-служба министерства во вторник; по данным ведомства, число пострадавших выросло до 139 человек.

"Аварийно-спасательные работы в поселке Лесной Рязанской области завершены. Всего пострадало 164 человека, из них 25 человек, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации происшествия были привлечены 361 человек и 85 единиц техники.

Ранее в МЧС заявляли о 133 пострадавших в результате ЧП.

15 августа произошло возгорание в цехе предприятия в поселке Лесной, в результате которого погибли люди. Распоряжением губернатора Рязанской области Павла Малкова 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области был объявлен днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).