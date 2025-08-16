Поиск

В Рязанской области объявлен траур после пожара на предприятии в Шиловском районе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал распоряжение об объявлении 18 августа днем траура, об этом глава региона сообщил в субботу в своем телеграм-канале.

"В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура. Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил он.

По его словам, на всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия. "Обязательно окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", - добавил губернатор.

В РоссииЧисло погибших при пожаре в Рязанской области достигло 11 человек, 130 пострадалиЧитать подробнее

Как сообщалось, в поселке Лесной Шиловского района в пятницу произошло возгорание в цехе предприятия, в результате которого погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы.

В ликвидации последствий ЧП задействованы порядка 360 специалистов и более 90 единиц техники МЧС и Росгвардии.

Распоряжением губернатора Рязанской области 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Рязанская область Павел Малков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Путин посетил Чукотку

Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 11 человек, 130 пострадали

Военная операция на Украине

В течение ночи дежурными средствами ПВО нейтрализованы 29 украинских БПЛА

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел на Аляску

Путин прилетел на Аляску

МЧС сообщило о пяти погибших и 112 пострадавших на рязанском предприятии

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Что произошло за день: пятница, 15 августа

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа

В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6976 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });