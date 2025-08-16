В Рязанской области объявлен траур после пожара на предприятии в Шиловском районе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал распоряжение об объявлении 18 августа днем траура, об этом глава региона сообщил в субботу в своем телеграм-канале.

"В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура. Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил он.

По его словам, на всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия. "Обязательно окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", - добавил губернатор.

Как сообщалось, в поселке Лесной Шиловского района в пятницу произошло возгорание в цехе предприятия, в результате которого погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы.

В ликвидации последствий ЧП задействованы порядка 360 специалистов и более 90 единиц техники МЧС и Росгвардии.

Распоряжением губернатора Рязанской области 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).