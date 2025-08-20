"Мираторг" сообщил о штатной работе предприятий в Брянской области после атак БПЛА

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Атакам украинских БПЛА подверглись комплексы АПХ "Мираторга" в Климовском и Суземском районах Брянской области, они оба продолжают работать в штатном режиме, сообщила пресс-служба компании.

Первый инцидент произошел в Климовском районе 19 августа. "На территории животноводческой фермы был зафиксирован сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента получены повреждения административно-бытового корпуса. Сотрудники не пострадали", - говорится в сообщении.

20 августа был атакован один из корпусов производственного комплекса в Суземском районе. "Возгорания и разрушений не произошло. Персонал не пострадал", - сообщил "Мираторг".

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году и является одним из ведущих производителей мяса в России. В холдинг входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.