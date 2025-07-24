В Брянской области из-за атаки дронов загорелся свиноводческий комплекс "Мираторга"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Климовском районе Брянской области пяти атакам БПЛА подвергся свиноводческий комплекс АПХ "Мираторг", один из дронов повредил крышу корпуса предприятия, там начался пожар, сообщила пресс-служба компании.

Возгорание локализовано. По данным компании, сотрудники не пострадали. Размер ущерба определят позднее.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в России. В холдинг входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.