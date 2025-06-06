Комплекс агрохолдинга "Мираторг" в Брянской области приостановил работу из-за обстрела

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Свиноводческий комплекс "Хоромное" (Брянская область) агрохолдинга "Мираторг" вновь подвергся минометному обстрелу, а также атаке БПЛА.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, в результате обстрела в пятницу в одном из корпусов произошло возгорание. Последующая атака БПЛА привела к взрыву на площадке. Объект временно приостановил работу. Пострадавших среди сотрудников комплекса нет.

Холдинг напомнил, что минометный обстрел комплекса 4 июня привел к повреждению объектов газо- и водоснабжения производства, а также корпусов для содержания животных.

"Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.