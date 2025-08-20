МИД России отслеживает ситуацию со спасением российской альпинистки в Киргизии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU Министерство иностранных дел России находится в контакте с посольством России в Киргизии и отслеживает ситуацию со спасением российской альпинистки, получившей перелом ноги в горах на высоте более 7 тысяч метров, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Признательны властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры", - сказала она.

По ее информации, 12 августа при спуске с вершины пика Победы альпинистка Наталья Наговицина получила перелом ноги. Ее напарник оказал пострадавшей первую помощь, закрепил на безопасной площадке и спустился в штурмовой лагерь для привлечения подмоги.

13 августа находившиеся в лагере альпинисты из Италии и Германии вышли к Наговициной. Достигнув места нахождения спортсменки, они оставили ей необходимое снаряжение (спальный мешок, горелку, продукты питания, газовый баллон) и вынуждены были спуститься ввиду сложных погодных условий.

16 августа в зону происшествия был направлен спасательный вертолёт Минобороны Киргизии. "Однако из-за плохих погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4 600 м, в результате двое человек пострадали. К месту аварии направился другой вертолёт Минобороны Киргизии. К сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5 500 м", - сказала Захарова.

Она также сообщила, что 19 августа отряд спасателей вышел к месту нахождения пропавшей альпинистки.

"С учетом погодных условий ее поиск и эвакуация займет определенное время", - отметила Захарова.

Она добавила, что 14-15 августа напарник Наговициной и альпинисты из Италии и Германии по связи получили указание спускаться из штурмового лагеря. По дороге у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья, и 15 августа он умер. Сейчас, по данным визуального наблюдения, напарник Наговициной и альпинист из Германии продолжают спуск, к ним навстречу выдвинулась команда спасателей.

20 августа посольство России в Киргизии призвало российских альпинистов уведомлять власти о планируемых восхождениях на вершины особой сложности (Пик Победы, Пик Ленина, Хан-Тенгри) на фоне участившихся несчастных случаев в горах. Дипмиссия предложила уведомлять и консульский отдел посольства о планируемых маршрутах, составе групп и указывать контактные данные родственников или знакомых на случай возникновения ЧС, а также перед восхождениями на сложные горы проверяться у врача.

11 августа в Бишкеке после восхождения на пик Победы скончался российский альпинист, капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин. 16 августа на высоте 5,8 тысячи метров на пике Хан-Тенгри погиб гражданин России Алексей Ермаков. Его тело сейчас спускают в базовый лагерь для дальнейшей эвакуации вертолётом.