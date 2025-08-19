Минобороны Киргизии готовится эвакуировать с пика Победы российскую альпинистку

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Киргизии готовится эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая седьмые сутки находится на пике Победы на высоте 7,2 тыс. метров с переломом ноги, сообщил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь киргизского оборонного ведомства Алмаз Сарбанов.

По его словам, первая попытка спасти российскую альпинистку была предпринята в минувшее воскресенье, однако воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку.

"Погодные условия пока не позволяют возобновить спасательную работу, сильный снегопад и нулевая видимость не позволяют использовать военную авиацию. Два борта министерства обороны Ми-17ВМ и Ми-8МТВ готовы вылететь к месту происшествия", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что в день инцидента, 12 августа, напарник Наговицыной оказал ей первую помощь и направился за помощью. На следующий день два иностранных альпиниста пытались эвакуировать её, но безуспешно, они укутали её в спальный мешок и оставили на месте.

По данным ведомства, 11 августа в Бишкеке после восхождения на пик Победы скончался российский альпинист капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин.

16 августа на высоте 5,8 тыс. метров на пике Хан-Тенгри погиб гражданин РФ Алексей Ермаков. В настоящее время спасатели осуществляют спуск его тела в базовый лагерь для дальнейшей эвакуации вертолётом.