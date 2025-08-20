Двое альпинистов погибли, сорвавшись со скалы в Кабардино-Балкарии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели проведут операцию по эвакуации тел двух альпинистов, погибших на пике Виа-тау на высоте около 3700 метров в горах Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в среду.

"В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау сорвались два альпиниста из Перми. Они получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В настоящее время решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел, уточнили в чрезвычайном ведомстве.