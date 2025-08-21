Суд приговорил к 15 годам россиянку, готовившую теракт в Крыму по заданию Киева

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданку России, которая по заданию украинских спецслужб готовила поджог на железной дороге в Крыму, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Приговором Южного окружного военного суда подсудимая признана виновной в предъявленном обвинении и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, женщина по заданию украинских спецслужб планировала совершить теракт "путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок".

Осужденная была задержана в Симферополе. Следственным подразделением УФСБ по Крыму и Севастополю было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ст. 275 (государственная измена) УК России.

"Деятельность фигурантки координировалась с территории Украины посредством мессенджера Viber, что подтверждается информацией в изъятых у нее средствах связи", - заявили в ФСБ.

В ЦОС напомнили, что "целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими знаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний".