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Обвиняемый в подрывах на железных дорогах в Крыму приговорен к 22 годам заключения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина России Павла Левченко виновным по делу о терактах и госизмене, сообщает пресс-служба суда.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в колонии строгого режима, со штрафом в 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, Левченко в 2022 году связался с сотрудником спецслужб Украины и выразил желание содействовать их деятельности. Затем он обучился навыкам изготовления взрывных устройств и прибыл в Крым, где и изготавливал их. В июне 2023 года обвиняемый дважды совершал подрывы на железных дорогах во время прохождения грузовых поездов.

"В период с 13 по 22 октября 2023 года на территории Симферополя Левченко (...) определил даты, способ и объекты предстоящих посягательств (...). Преступная деятельность Левченко не доведена до конца (...) в связи с его задержанием сотрудниками правоохранительных органов", - отмечает пресс-служба суда.

Подсудимому инкриминировали ст.275 (государственная измена), п."в" ч.2 ст.205 (теракт), ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 (приготовление к совершению теракта), ст.205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), ч.1 ст.30, ч.1 ст.223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств) и п."в" ч.3 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Крым Украина Ростов-на-Дону Симферополь Павел Левченко Южный окружной военный суд
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